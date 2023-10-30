بالفيديو.. ماندريا يرشّح ميسي للتتويج بـ”الكرة الذهبية”

رشّح الحارس الدولي الجزائري، وحامي عرين نادي كان الفرنسي، أنتوني ماندريا، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، للتتويج بالكرة الذهبية لسنة 2023.

ويرتقب أن يتم الكشف سهرة اليوم الاثنين، على هوية صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم للسنة الجارية، في حفل بمسرح “دو شاتليه” بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي كان الفرنسي، على منصة “إكس” اليوم الاثنين، فيديو قصير، من غرف تغيير الملابس، لحارس الخضر، ماندريا، رشّح من خلاله ميسي. للفوز بجائزة الأفضل في العالم، لثامن مرة على التوالي.

للإشارة فإن لاعب انتر ميامي الأمريكي، المتوج رفقة الأرجنتين، بمونديال 2022، يتواجد في أفضل رواق لحصد الجائزة.

ويتنافس في ذلك، مع النرويجي، إرلنيغ هالاند. الذي قاد مانشستر سيتي لتتويج تاريخي بـ”الثلاثية” وبدرجة أقل كيليان مبابي. نجم البياسجي، الذي وصل بفرنسا إلى نهاية المونديال.