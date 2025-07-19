بالفيديو.. ماندريا يُحدث طوارئ في ودية “كان” وأونجي
أحدث حامي عرين المنتخب الوطني، أنتوني ماندريا، حالة طوارئ مساء اليوم السبت، بمناسبة اللقاء الودي الذي جمع فريقه “كان” بنادي أونجي، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد في فرنسا.
وتناقلت بعض الصفحات الفرنسية، على منصة “إكس”، فيديو. لحارس “الخضر” ماندريا، وهو يخاطب أحد أنصار ناديه “كان”، الذي شتمه خلال المباراة الودية.
وقال ماندريا بالحرف الواحد: “الشخص الذي تحدث عن أختي عليه النزول حالا إلى أرضية الميدان وسنرى ما سيحدث.”
قبل أن يوجه الحارس الدولي الجزائري، وهو يتأهب لمغادرة أرضية الميدان. اعتذاراته إلى باقي أنصار ناديه، الذين بادلوه التحية وصفقوا له مطولا.
« 𝗖𝗘𝗟𝗨𝗜 𝗤𝗨𝗜 𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗘́ 𝗗𝗘 𝗠𝗔 𝗦Œ𝗨𝗥, 𝗜𝗟 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗘𝗡𝗗 𝗠𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗡𝗧 ! 🤬 »
Anthony Mandrea 🇩🇿 (Caen) s’en est pris à plusieurs spectateurs aujourd’hui. 🥶
L’international algérien s’est excusé juste après. 👏
— Football Actu (@FootActu_2) July 19, 2025