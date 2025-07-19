بالفيديو.. ماندريا يُحدث طوارئ في ودية “كان” وأونجي

أحدث حامي عرين المنتخب الوطني، أنتوني ماندريا، حالة طوارئ مساء اليوم السبت، بمناسبة اللقاء الودي الذي جمع فريقه “كان” بنادي أونجي، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد في فرنسا.

وتناقلت بعض الصفحات الفرنسية، على منصة “إكس”، فيديو. لحارس “الخضر” ماندريا، وهو يخاطب أحد أنصار ناديه “كان”، الذي شتمه خلال المباراة الودية.

وقال ماندريا بالحرف الواحد: “الشخص الذي تحدث عن أختي عليه النزول حالا إلى أرضية الميدان وسنرى ما سيحدث.”

قبل أن يوجه الحارس الدولي الجزائري، وهو يتأهب لمغادرة أرضية الميدان. اعتذاراته إلى باقي أنصار ناديه، الذين بادلوه التحية وصفقوا له مطولا.