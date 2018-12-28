بالفيديو.. “ماندي جوردان” الإسم الجديد لقائد “بيتيس” !

نشر حساب “ريال بيتيس” الرسمي عبر التويتر فيديو للاعب الجزائري وقائد الفريق “عيسى ماندي” رفقة زميله ” سيرجيو كاناليس” وهما يلعبان كرة السلة.

وفي تحدي خاص بينهما، وصف حساب “بيتيس” الجزائري عيسى ماندي بأسطورة الـ NBA “مايكل جوردان”.

وأظهر “ماندي” براعة كبيرة في ممارسة هذه الرياضة التي تعتبر من بين الرياضات المفضلة له.

كما اشادت جماهير “بيتيس” بالإمكانيات التي يتمتع بها “ماندي” في هذه الرياضة مؤكدة أنه كان الأفضل في هذا التحدي وذلك في تعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.