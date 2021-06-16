بالفيديو.. ماندي: “سعيد بالانضمام لفياريال ومتحمس لموسم كبير”

عبّر الدولي الجزائري عيسى ماندي عن سعادته الكبيرة لترسيم التحاقه بنادي فياريال، مؤكدا عزمه على تحقيق موسم كبير.

وصرح ماندي، في أول ظهور له عبر الصفحة الرسمية لنادي فياريال، على “تويتر”: “أنا جد سعيد بالتوقيع لنادي فياريال”.

وأضاف الدولي الجزائري: “أنا جد متشوق لخوض هذه المرحلة الجديدة من مشواري الكروي، وجد متحمس لتحقيق موسم كبير مع فياريال”.

يذكر أن عيسى ماندي، أمضى على عقد جديد يربطه بنادي فياريال الإسباني لمدة 4 سنوات، بعد مغادرته نادي ريال بتيس.