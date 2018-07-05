بالفيديو..”ماندي” من ملاعب الكرة لحلبة المُلاكمة!

ظهر الدولي الجزائري، عيسى ماندي وهو يتمرن داخل قاعة للمُلاكمة رفقة مُدرب فرنسي خاص بالرياضات القتالية واللياقة البدنية.

وأبان نجم “ريال بيتيس” الإسباني عن تقنيات لابأس بها في الفن النبيل، وسرعة كبيرة في التحرك داخل الحلبة.

وتأتي تمارين مُدافع المنتخب الوطني، في إنتظار إستئنافه للتحضيرات رفقة أبناء الأندلس في الأيام القليلة القادمة، إستعدادا للموسم الجديد.

يُذكر بأن خريج مدرسة “رامس” لايزال مُرشحا لتغيير الأجواء، بعد عروضه المميزة في الطبعة الماضية من الليغا الإسبانية.

وتلقى صاحب الـ26 عاما مُقترحات من “روما” الإيطالي و”بشيكتاش” التركي، دون أن تتجسد على أرض الواقع لحد الساعة.