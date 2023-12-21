بالفيديو.. ماندي هداف ويقود فياريال لفوز جديد على حساب سيلتا فيغو

ساهم الدولي الجزائري عيسى ماندي، في الفوز الجديد الذي حققه ناديه فياريال، أمس الأربعاء، على حساب الضيف سيلتا فيغو.

وشارك ماندي، أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه فياريال، في هذه المواجهة التي جمعتهم بسيلتا فيغو، لحساب الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وبرز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الاول، من خلال تسجيله الهدف الثاني لصالح فياريال.

وانتهخت هذه المواجهة، بفوز عيسى ماندي، وناديه فياريال، بنتيجة ثلاثة أهداف، مقابل هدفين، على حساب سيلتا فيغو.