بالفيديو.. ماندي يتعرّض لاعتداء وحشي من قبل لاعب قادش

تعرّض الدولي الجزائري عيسى ماندي إلى اعتداء من قبل لاعب قادش ايفان اليخو خلال أطوار المباراة التي جرت بين فياريال وقادش.

وجرت المباراة بملعب “سيراميكا” و انتهت بفوز مدافع الخضر و رفقائه بثنائية مقابل صفر ضمن مجريات الجولة 36 من الليغا الإسبانية.

وأكّدت جريدة “ايستاديو ديبورتيفو” الخبر، في تقريرها، اليوم عندما قالت أن اليخو تجنّب عقوبات قاسية من الحكم الرئيسي، بسبب فشل حكم الفيديو في التركيز مع لقطته.

كما أعادت لقطة اليخو متابعي الكرة الاسبانية لقطات سواريز إلى الأذهان، وهو الذي اشتهر بلقب “العضّاض”.

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