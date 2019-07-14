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بالفيديو.. ماندي يرفع “عطال” على الأكتاف للإحتفال مع الأنصار

الرياضة
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بالفيديو.. ماندي يرفع “عطال” على الأكتاف للإحتفال مع الأنصار صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

صنع مدافع المنتخب الوطني الجزائري عيسي ماندي صورة رائعة بعد مواجهة المنتخب النيجيري سهرة اليوم الأحد.

وذلك عندما قام برفع زميله المصاب والغائب عن المواجهة “يوسف عطال” على الأكتاف للسماح له للإحتفال مع الأنصار.

وعنون حساب الكاف على التويتر الفيديو الذي نشره بعبارة:”فريق واحد.. عائلة واحدة”.


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