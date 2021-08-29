بالفيديو.. ماندي يسجل ضد مرماه ويضيع على فياريال فوزا ثمينا

منح المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي نقطة ثمينة لفريق أتليتيكو مدريد الإسباني بعد تسجيله بالخطأ ضد مرماه في المباراة التي جرت بين الفريقين أمسية اليوم الأحد في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وكان فريق غواصات الصفراء متقدما في النتيحة بـ 2-1 إلى غاية الدقيقة الـ90+5 أين سجل الجزائري عيسى ماندي هدف التعادل لفريق أتليتيكو بالخطأ ضد مرماه.

وكان عيسى ماندي قد قدم مباراة كبيرة امام بطل إسبانيا الموسم الماضي حيث كان وراء إنقاذ فريقه من هدفين محققين في الشوط الأول من المباراة بعد إبعاد الكرة من على خط المرمى

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