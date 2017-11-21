بالفيديو.. ماندي يُطرد بسذاجة

تسبب الجزائري “عيسى ماندي” بخطأ ساذج في مباراة فريقه ريال بيتيس ضد إيبار سهرة أمس الإثنين في ختام الجولة الـ 12 من الليغا.

فقام ماندي بدفع المهاجم رغم أنه كان آخر مدافع، مما تسبب لركلة جزاء للفريق الخصم مع طرد المدافع الجزائري في الدقيقة الـ 55.

حتى وان كان الطرد “قاسيا” نوعا ما الا أن ماندي يتحمل مسؤوليته وهو الذي ترك زملائه بـ 10 لاعبين لأكثر من 35 دقيقة.

وقال مدرب ريال بيتيس بعد نهاية المباراة: “كل شيء كان سهلا لإيبار، ففي الشوط الثاني دخلنا بنية التعديل قبل أن يتم احتساب ركلة جزاء وطرد ماندي”.