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الرياضة

بالفيديو.. مانشستر سيتي يبتكر طبق جديد بتسمية “رياض باستا”

بقلم يونس رزيق
بالفيديو.. مانشستر سيتي يبتكر طبق جديد بتسمية “رياض باستا”
مهاجم المنتخب الوطني رياض محرز وطبقه المفضل
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كشف الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر عن الطبق المفضل للاعب الجزائري رياض محرز في مطعم الفريق، والذي أطلق عليه إسم رياض باستا وسط لاعبي السيتي.

ويتكون الطبق المفضل للاعب السيتي رياض محرز من “معكرونة، بصل، دجاج، جبن،  بالرغم من أن مقادير هذا الطبق عادية، إلا أنه يبقى من أفضل الوجبات التي يتناولها لاعب الخضر بعد تدريبات السيتي، والتي أصبحت موضة لكل لاعبي الفريق الذين يطالبون بـ “رياض باستا” على غرار كل من فيرناندينو، ناتان أكي، بيرناندو سيلفا، وروبن دياز.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971668
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