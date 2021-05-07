بالفيديو.. مانشستر سيتي يتغنى بمحرز ويمنحه دور البطولة

تغنى الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز كما منحه دور البطولة.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو لأبرز ما قدمه الساحر الجزائري في مُباراتي الذهاب والإياب ضد باريس سان جيرمان.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”السيتي يستكمل مغامرة المجد الأوروبي وساحر العرب رياض محرز يتقمص دور البطولة في نصف النهائي.. النهائي ينتظرنا”.

وفي تغريدة آخرى نشر حساب السيتي صورة محرز من التدريبات وأرفقها بعبارة:” شو حلو حبيبي شو حلو”.