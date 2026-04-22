بالفيديو.. مانشستر سيتي يحن لأيام رياض محرز

استذكر نادي مانشستر سيتي الانجليزي، اليوم الأربعاء، ذكريات نجمه السابق، الدولي الجزائري رياض محرز.

ونشرت إدارة السيتي، عبر حساب الفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، لإحدى أجمل المباريات التي قدمها محرز، بألوان السيتي، والتي كانت ضد شفيلد، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأرفق مسؤولو النادي الانجليزي، هذا الفيديو، بتعليق جاء فيه: “ثلاثية محرز في ويمبلي.. هذا اليوم من سنة 2023”.

يذكر أن رياض محرز، كان قد أهدى لناديه السابق مانشيتر سيتي، التأهل لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي، على حساب نادي شفيلد يونايتد، بتسجيله ثلاثية تاريخية.