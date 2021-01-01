بالفيديو.. مانشستر سيتي يستذكر “سحر” محرز في سنة 2020

استذكر فريق مانشستر سيتي الانجليزي سهرة اليوم الجمعة أبرز ما قدمه النجم الدولي الجزائري رياض محرز خلال السنة المنقضية 2020.

الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو لأبرز ماقدمه الساحر الجزائري من أهداف وتمريرات حاسمة.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”تمريرات حاسمة، أهداف والكثير من السحر.. أفضل ما قدمه محارب الصحراء رياض محرز في عام 2020.. ستعيد مشاهدته أكثر من مرة”.

يذكر أن أداء قائد الخضر في سنة 2020 مع السيتي كان متذبذبا بسبب الخيارات الفنية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا.