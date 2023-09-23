بالفيديو.. مانشستر سيتي يستذكر محرز بهذه المناسبة

استذكر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نجمه السابق الدولي الجزائري رياض محرز، بمناسبة ذكرى أول هدف له بقميص الفريق.

وأعادت إدارة مانشستر سيتي، نشر رابط الفيلم الوثائقي الذي قامت بانتاجه في وقت سابق عن المسيرة الرياضية لمحرز، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”.

وأوضح مسؤولو النادي الإنجليزي، بأن قيامهم بهذه الخطوة، يأتي بمناسبة ذكرى أول هدف للدولي الجزائري مع السيتي.

يذكر أن رياض محرز، غادر في الميركاتو الصيفي الماضي، ناديه مانشستر سيتي، لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، مع النادي الأهلي.