بالفيديو.. مانشستر سيتي يستذكر محرز قبل مواجهة بي آس جي

استذكرت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نجمها السابق، الدولي الجزائري رياض محرز، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم بفريق باريس سان جيرمان.

ونشرت إدارة السيتي، اليوم الأربعاء، عير حسابها الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، للمباريات التي شارك فيها محرز مع الفريق في مواجهة بي آس جي.

كما أبرز النادي الإنجليزي، أبرز ما قدمه محرز، في مواجهة النادي الفرنسي، معلقا: “هذا أداء رياض محرز ضد باريس سان جيرمان”.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي، سيواجه اليوم الأربعاء، مضيفه فريق باريس سان جيرمان، لحساب دوري أبطال أوروبا.