بالفيديو.. السيتي يستعرض أفضل ما قدمه محرز في موسم 2022-2023

استعرضت إدارة نادي مانشستر سيتي، أفضل اللحضات التي بصم عليها نجمها الدولي الجزائري رياض محرز في الموسم المنقضي.

ونشرت إدارة النادي الإنجليزي عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، مقطع فيديو، لأجمل لقطات محرز.

كما أرفق مسؤولو النادي الإنجليزي هذا الفيديو بتغريدة جاء فيها: “وقت للمتعة.. أفضل لحظات رياض محرز في 2022-2023”.

وتضمن هذا الفيديو الأهداف الحاسمة، والتمريرات السحرية لرياض محرز، مع السيتي، في مختلف المنافسات.