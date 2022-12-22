بالفيديو.. مانشستر سيتي يستعرض مهارات محرز قبل قمّة ليفربول
بقلم عزيز طالبي
نشرت إدارة مانشستر سيتي فيديو لأحد أفضل أهداف الدولي الجزائري رياض محرز في منافسة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وغرّت إدارة مانشستر سيتي الهدف الجميل الذي سجّله رياض محرز في شباك تشلسي. منشورها بعنوان “أبقى على إطلاع على موعد مباراة كاس “كاراباو” اليوم ضد ليفربول”.
و كان محرز قد سجّل هدفا تاريخيا في ذات المنافسة أمام “البلوز” الذي ذكّر الجميع بهدف التاريخي في كأس إفريقيا 2019 نيجيريا.
Stay up to date with today’s Carabao Cup encounter against Liverpool! ⤵️
— Manchester City (@ManCity) December 22, 2022
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]
رابط دائم : https://nhar.tv/eucPx