بالفيديو.. مانشستر سيتي يستعرض مهارات محرز قبل قمّة ليفربول

نشرت إدارة مانشستر سيتي فيديو لأحد أفضل أهداف الدولي الجزائري رياض محرز في منافسة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وغرّت إدارة مانشستر سيتي الهدف الجميل الذي سجّله رياض محرز في شباك تشلسي. منشورها بعنوان “أبقى على إطلاع على موعد مباراة كاس “كاراباو” اليوم ضد ليفربول”.

و كان محرز قد سجّل هدفا تاريخيا في ذات المنافسة أمام “البلوز” الذي ذكّر الجميع بهدف التاريخي في كأس إفريقيا 2019 نيجيريا.

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