بالفيديو.. “مانشستر سيتي” ينشر مقطعا عن “لمسات” محرز الفنية!

قام الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي”، بإعداد مقطع عن لمسات الدولي الجزائري، رياض محرز، قبل المُواجهة الأخيرة أمام “كريستال بالاس”.

وغرّد بطل “البريمير ليغ” بالتالي :”مهارات جزائرية”.

ويظهر صاحب القدم اليُسرى السحرية وهو يُداعب الكُرة، بطريقة مميزة، رفقة بعض من زملائه، وهو الذي إكتفى بالظهور كبديل فقط.

ويُعاني إبن “سارسال” بعض الشيء في الآونة الأخيرة، بعد تراجع مُستواه وفُقدانه لمكانته الأساسية في تشكيلة المُدرب الإسباني “بيب غوارديولا”.

ويستهدف نجم المنتخب الوطني إسترجاع مكانته مع “السكاي بلوز”، بداية من الجولة القادمة وإستقبال فريقه السابق “ليستر سيتي”.