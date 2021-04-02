بالفيديو.. مانشستر سيتي يُحفز محرز للتألق ضد ليستر

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. مانشستر سيتي يُحفز محرز للتألق ضد ليستر صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قام الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بتحفيز النجم الدولي الجزائري رياض محرز قبل مواجهة ليستر سيتي المُقررة غدا السبت.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر اليوم الجمعة فيديو لهدف محرز في مُباراة الذهاب ضد فريقه السابق.

وأُرفق الفيديو بعبارة:”هدف رائع سجله مانشستر سيتي في مرمى الثعالب بقدم محارب الصحراء.. نتمنى مشاهدة المزيد في مباراة الغد”.

وفي تغريدة آخرى:”رياض محرز في آخر 3 مواجهات له ضد فريقه السابق ليستر في الدوري الممتاز سجل هدفين وصنع هدفين”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=980099

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com