بالفيديو.. مانشستر سيتي يُحفز محرز للتألق ضد ليستر

قام الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بتحفيز النجم الدولي الجزائري رياض محرز قبل مواجهة ليستر سيتي المُقررة غدا السبت.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر اليوم الجمعة فيديو لهدف محرز في مُباراة الذهاب ضد فريقه السابق.

وأُرفق الفيديو بعبارة:”هدف رائع سجله مانشستر سيتي في مرمى الثعالب بقدم محارب الصحراء.. نتمنى مشاهدة المزيد في مباراة الغد”.

وفي تغريدة آخرى:”رياض محرز في آخر 3 مواجهات له ضد فريقه السابق ليستر في الدوري الممتاز سجل هدفين وصنع هدفين”.

هدف رائع سجله مانشستر سيتي في مرمى الثعالب بقدم محارب الصحراء 🚀

نتمنى مشاهدة المزيد في مباراة الغد 👊 pic.twitter.com/xZ2KjihEFl — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 2, 2021