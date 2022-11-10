بالفيديو.. مانشستر سيتي يُشيد بمحرز وألفاريز !
بقلم حواز عبد النور
آشاد فريق مانشستر سيتي الانجليزي اليوم الخميس بنجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد تألقه في لقاء تشلسي.
حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لمحرز مع زميله الأرجنتيني، جوليان ألفاريز من لقاء أمس.
كما أرفق الحساب الصورة بعبارة “هذا الثنائي” في اشارة لتقديمهما مباراة كبيرة أمام البلوز، وتسجيلهما ثنائية اللقاء.
ونشر الحساب أيضا هدف ساحر العرب الذي جاء من مُخالفة مباشرة من زاوية جديدة وحصرية.
هدف ساحر العرب في شباك تشيلسي من زاوية جديدة وحصرية 👌#السيتي | @Mahrez22 pic.twitter.com/MqxCJvwT95
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 10, 2022
هذا الثنائي 😍#السيتي pic.twitter.com/ipJJT8o697
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 10, 2022
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