بالفيديو.. مانشستر سيتي يُشيد بمحرز وألفاريز !

آشاد فريق مانشستر سيتي الانجليزي اليوم الخميس بنجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد تألقه في لقاء تشلسي.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لمحرز مع زميله الأرجنتيني، جوليان ألفاريز من لقاء أمس.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة “هذا الثنائي” في اشارة لتقديمهما مباراة كبيرة أمام البلوز، وتسجيلهما ثنائية اللقاء.

ونشر الحساب أيضا هدف ساحر العرب الذي جاء من مُخالفة مباشرة من زاوية جديدة وحصرية.