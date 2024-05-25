بالفيديو.. مانشستر يونايتد يتوج بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي وسط فرحة عارمة

توج فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي بعد التفوق على الغريم مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وسجل ثنائية الشياطين الحمر كل من غارناشو وماينو فيما سجل الهدف الوحيد من قبل السيتي جيريمي دوكو في النهائي الذي جرى بملعب “ويمبلي” الشهير.

وفاز مانشستر بالنهائي، بأمجاد الماضي، التي يسعى غارناتشو ورفقائه استعادتها شيئا فشيئا، وهو المجد الذي ضاع تقريبا في السنوات الأخيرة. قبل أن يعيد إحيائها نجوم مباراة اليوم.