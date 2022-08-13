بالفيديو.. مانشستر ينهار في البريمرليغ وكريستيانو يتجاهل مدربه

انهزم فريق مانشستر يونايتد اليوم السبت برباعية كاملة أمام الفريق برنتفورد في الجولة الثانية من منافسة البريمرليغ. في حضور كريستيانو رونالدو.

وعرفت المباراة حضور لاعبي الشياطين الحمر بشكل سيء جدا، بما فيهم الحارس دي خيا الذي تسّبب في تسجيل الفريق المنافس هدفا بطريقة ساذجة.

كما عرفت المباراة حسب موقع “قول”، اليوم السبت، مغادرة “الدون” رونالدو المستطيل الأخضر دون مصافحة المدرب تين هاغ بعد الرباعية القاصية. الامر الذي قد يشكّل له عوائق بالجملة في الموسم الجاري.