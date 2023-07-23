بالفيديو.. ماني ينفجر في وجه الإعلام الألماني ” تقتلوني يوميا” !

ظهر نجم بايرن ميونيخ ساديو ماني غاضبا من الإعلام الألماني، اليوم الأحد، في فيديو له نشر عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ردّة قائد منتخب السنغال قوية جدا، حينما طلب منه صحفي إحدى القنوات الألمانية بالرد عن سؤاله حيث قال “أنتم يوميا.. تقتلوني عبر كلامكم وحاليا تطلبون مني الحديث معكم”.

يشار، إلى ان المهاجم ماني لا يملك علاقة طيبة مع الاعلام الالماني منذ وطأت قدماه في فريقه بايرن ميونيخ. بعد فشله في التألق بشكل لافت للإنتباه مثلما كان عليه في ناديه السابق ليفربول.

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