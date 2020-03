بالفيديو.. مايا دياب تستعمل هذه الطريقة الغريبة للوقاية من كورونا!

View this post on Instagram

يوميات كورونا! أكيد كارل وميشال، ما رح يصرلن شي من هلق ل ٥٠ سنة.. اجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية! 😂😷 #كورونا #اجراءات_صحية #لا_داعي_للهلع #صحة #فيروس_كورونا #مايا_دياب