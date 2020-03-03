بالفيديو.. مايا دياب تستعمل هذه الطريقة الغريبة للوقاية من كورونا!
اتبعت النجمة اللبنانية، مايا دياب، طريقة غريبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمنتشر بكثرة في مختلف أرجاء العالم.
ونشرت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها على أنستغرام، وظهرت فيه وهي تركض وراء أعضاء فريق عملها وترشهم بمادة غريبة للوقاية من كورونا.
ورافقت الفنانة مقطع الفيديو بالتعليق التالي: ” يوميات كورونا! أكيد كارل وميشال لن يصيبهم أي شيئ من هنا لـ50 سنة.. إجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية!”.
للإشارة، طرحت مايا دياب في الساعات الماضية، كليب أغنيتها الجديدة “أنا”، عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=783691
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