بالفيديو.. مايا دياب تستعمل هذه الطريقة الغريبة للوقاية من كورونا!

فن وثقافة
  • -
  • 0
بالفيديو.. مايا دياب تستعمل هذه الطريقة الغريبة للوقاية من كورونا!
بقلم نادية بن طاهر

اتبعت النجمة اللبنانية، مايا دياب، طريقة غريبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمنتشر بكثرة في مختلف أرجاء العالم.

ونشرت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها على أنستغرام، وظهرت فيه وهي تركض وراء أعضاء فريق عملها وترشهم بمادة غريبة للوقاية من كورونا.

ورافقت الفنانة مقطع الفيديو بالتعليق التالي: ” يوميات كورونا! أكيد كارل وميشال لن يصيبهم أي شيئ من هنا لـ50 سنة.. إجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية!”.

للإشارة، طرحت مايا دياب في الساعات الماضية، كليب أغنيتها الجديدة “أنا”، عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=783691

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com