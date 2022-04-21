بالفيديو.. مايك تايسون ينهال بالضرب على مسافر خلال رحلة طيران

صنع الملاكم الأمريكي السابق، مايك تايسون، الحدث خلال رحلة طيران بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث ظهر خلال مقطع مصور وهو يوجه لكمات لمسافر بجانبه استفزه بشكل مُكرر خلال الرحلة.

صحيفة “نيويورك بوست” كشفت أن تايسون كان متجها الأربعاء من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا.

كما استجاب تايسون لطلب المسافر والتقط صورة “سيلفي” معه.

قبل أن يفقد أعصابه حين تمادى المسافر واستمر في إطلاق تعليقات من مقعده خلف المكان الذي كان يجلس فيه تايسون.

“تايسون” وجه لكمات للشاب ولشخص آخر حاول فك النزاع، وإنقاذ الشاب من ثورة غضب تايسون.