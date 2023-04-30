بالفيديو.. مبابي يسجّل هدفا غريبا لا يتكرّر !

برز النجم الفرنسي، كيليان مبابي، اليوم الأحد، بهدف فريد من نوعه، خلال مباراة ناديه باريس سان جيرمان، في مواجهة لوريون.

وكان النادي الباريسي متأخرا في النتيجة بهدف دون رد، قبل أن ينتفض مبابي، في الدقيقة الـ29 ويعدل النتيجة.

وسجل النجم الفرنسي، هدف من نوع خاص، بعد ما استغل خطأ فادح من حارس مرمى نادي لوريون، الذي وضع الكرة أما أقدام مبابي.

واحتج لاعبو نادي لوريون بشدة على هدف كيليان مبابي، لدى حكم هذه المبارة، معتبرين الهدف غير شرعي. إن أن الحكم احتيبه للنادي الباريسي.