بالفيديو.. مبابي يصنع الحدث بقناعه الجديد في تدريبات الديكة

ظهر النجم كيليان مبابي، اليوم الخميس، لأول مرة، بالقناع الذي سيلبسه خلال المباريات المقبلة للمنتخب الفرنسي، في بطولة امم أوروبا، الجارية بألمانيا.

وبعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الأنف، ظهر مبابي، في مقطع فيديو، من الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها منتتخب فرنسا، بقناع واقي للأنف.

وحمل هذا القناع الذي ظهر به مبابي، لمسة خاصة، حيث تميز بحمله ألوان المنتخب الفرنسي، وشعار “الديك”.

وحظي هذا الفيديو، الخاص بكيليان مبابي، بردود أفعال، وتعليقات كبيرة، من طرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي.