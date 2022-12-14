بالفيديو.. مبابي يعتذر لمُشجع فرنسي بعد صدمه بالكرة خلال التسخينات
بقلم حواز عبد النور
اعتذر، كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، لأحد المشجعين الفرنسيين المتواجد في مدرجات ملعب “البيت”.
وذلك قبل إنطلاق مواجهة المغرب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 المُقامة حاليا في قطر.
كيليان مبابي نجم منتخب #فرنسا يطمئن على أحد الجماهير في مدرجات استاد البيت بعد تعرضه لأزمة صحية#كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #francemaroc #FRAMAR #LesBleus #FiersdetreBleus#Qatar2022 #FIFAWorldCup #ديما_مغرب pic.twitter.com/PKewEbl8n6
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2022
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