بالفيديو.. مبابي يعتذر لمُشجع فرنسي بعد صدمه بالكرة خلال التسخينات

اعتذر، كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، لأحد المشجعين الفرنسيين المتواجد في مدرجات ملعب “البيت”.

وذلك قبل إنطلاق مواجهة المغرب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 المُقامة حاليا في قطر.