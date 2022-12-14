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الرياضة

بالفيديو.. مبابي يعتذر لمُشجع فرنسي بعد صدمه بالكرة خلال التسخينات

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. مبابي يعتذر لمُشجع فرنسي بعد صدمه بالكرة خلال التسخينات
صورة مركبة
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اعتذر، كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، لأحد المشجعين الفرنسيين المتواجد في مدرجات ملعب “البيت”.

وذلك قبل إنطلاق مواجهة المغرب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 المُقامة حاليا في قطر.

وقام مبابي بالإعتذار إلى أحد الجماهير الفرنسية، بعد أن صدمته تسديدة نجم منتخب الديوك خلال عملية الإحماء.

رابط دائم : https://nhar.tv/5SCag
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