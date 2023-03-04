بالفيديو.. مبابي يعتلي عرش الهدافين في البياسجي
بقلم عزيز طالبي
انفرد نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بعرش الهدافين في الفريق خلال مباراة نانت اليوم في الدوري الفرنسي.
كما قاد مبابي للفوز على نانت برباعية مقابل اثنين، حينما اختتم المهرجان التهديفي بطريقة رائعة.
وبهدف اليوم، أصبح النجم الفرنسي الهداف التاريخي برصيد 201 هدف بعد فضه الشراكة مع كافاني.
و قام النادي الفرنسي حفلا مصغرا لثواني، تابعته احتفالات بالألعاب النارية، للاعب الذي التحخق بصفوف البياسجي صيف 2017.
🔥 الهداف التاريخي للنادي الباريسي 🔥
كيليان مبابي يصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ 201 هدف#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان_نانت #Ligue1 pic.twitter.com/ZvpkLDd61y
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023
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