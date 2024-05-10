بالفيديو.. مبابي يعلن رحيله رسميا عن باريس سان جيرمان  

أعلن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن رحيله رسميا عن فريق باريس سان جيرمان نهاية الموسم الكروي الجاري.

وقرر مبابي مغادرة البياسجي حسب ما أعلن عنه عبر مقطع فيديو له نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

وقال مبابي :” من الصعب مغادرة بلدي فرنسا، والدوري الفرنسي، اوجه الشكر للمدربين ايمري وتوخيل و أنريكي”.

كما اضاف :”أمل أن أنهي هذا الموسم بلقب أخير مع الفريق، أشكر زملائي كثيرا”.

و من المنتظر، ان يكشف مبابي عن وجهته الكروية بشكل جديد، في قادم الساعات، رغم أن المعطيات تشير إلى قرب تعاقده مع ريال مدريد.