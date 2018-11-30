بالفيديو.. “مبولحي” العملاق يُنقذ “الإتفاق”

تحصل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي على إشادة منُقطعة النظير، بعد آدائه الكبيرة، أمس الخميس، خلال تعادل فريقه أمام “الشباب”.

ووصف المُعلق السعودي العامل في القناة الناقلة للمُباراة بين “الإتي” و”الشباب”، حارس المُنتخب الوطني بـ”العملاق” قائلا :”مبولحي العملاق يُنقذ الإتفاق”.

وظهر “الرايس” في أفضل أحواله، مُتصديا للعديد من اللقطات الخطيرة لمُهاجمي المُنافس طيلة المُباراة، مؤكدا فورمته العالية في الفترة الأخيرة.

يُذكر بأن “مبولحي” كان محل إنتقادات لاذعة من طرف مُدرب السابق “راموس”، والذي إتهمه بالتسبب في إقالته بالتواطىء مع زملائه.