بالفيديو… مبولحي “خلطها” في الدوري السعودي بعد شتم والدته المتوفاة

صنع سهرة الجمعة الحارس الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” الحدث في مباراة فريقه الإتفاق ضد إتحاد جدة.
“الرايس” وعكس مايتميز به من هدوء كبير فقد أعصابه بعد شتم لاعب إتحاد جدة لوالدته المتوفاة.
بطل إفريقيا رفقة الخضر جن جنونه بعد شتم والدته وظل يردد :”خسرت والدتي” في إشارة لوفاتها من سنوات.
حامي عرين الخضر حاول الإعتداء على لاعب إتحاد جدة وقذفه بالحذاء لولا تدخل الحكام وأعضاء الفريقين لإخراج مبولحي من الملعب.
انفعال مبولحي بعد شتم لاعب اتحاد جدة السعودي لامه 🇩🇿
شاهد : حارس المنتخب الوطني الرايس مبولحي " خلطها " فالسعودية بعد شتم احد لاعبي اتحاد جدة السعودي أم مبولحي المتوفاة 🇩🇿 😢
Publiée par USMA Troll sur Vendredi 14 août 2020
التعليقات (0)