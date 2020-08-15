بالفيديو… مبولحي “خلطها” في الدوري السعودي بعد شتم والدته المتوفاة

صنع سهرة الجمعة الحارس الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” الحدث في مباراة فريقه الإتفاق ضد إتحاد جدة.

“الرايس” وعكس مايتميز به من هدوء كبير فقد أعصابه بعد شتم لاعب إتحاد جدة لوالدته المتوفاة.

بطل إفريقيا رفقة الخضر جن جنونه بعد شتم والدته وظل يردد :”خسرت والدتي” في إشارة لوفاتها من سنوات.

حامي عرين الخضر حاول الإعتداء على لاعب إتحاد جدة وقذفه بالحذاء لولا تدخل الحكام وأعضاء الفريقين لإخراج مبولحي من الملعب.