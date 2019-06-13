بالفيديو..مبولحي: “سنقدم أفضل ما لدينا في كأس إفريقيا”

وعد الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، حارس نادي الإتفاق السعودي، الجماهير الجزائرية، بتقديم أفضل مالديهم خلال كأس أمم إفريقيا 2019.

وفي رسالة مقتضبة، عبر “تويتر”، شكر مبولحي أولا أنصار الخضر، على دعمهم الكبير للمنتخب في هذه المنافسة القارية.

ووعد حارس الخضر، الجماهير الجزائرية، بتقديم أقصى ما لديهم، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019. قائلا: “السلام عليكم للجميع، شكرا على الدعم، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا في كأس أمم إفريقيا”.

ويتواجد رايس وهاب مبولحي، رفقة تشكيلة الخضر، بقطر، أين يجري التربص الثاني للمنتخب الوطني، تحضيرا لـ”كان” مصر 2019.