بالفيديو.. مبولحي “غاضب” ولم يتجرع نتيجة مباراة فريقه أمام “النصر” !

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. مبولحي “غاضب” ولم يتجرع نتيجة مباراة فريقه أمام “النصر” !
بقلم أمير بهلول

أبدى الحارس الجزائري “رايس مبولحي” عن غضبه من حكم مباراة فريقه “الاتفاق” أمام “النصر” في الدوري السعودي.

وكان حكم المباراة قد منح ركلة جزاء لنادي النصر في الثواني الأخيرة من المباراة رغم أن الوقت الأصلي وبدل الضائع كان قد انتهى.

هذا الأمر أغضب كثيرا “رايس مبولحي” الذي لم يفهم قرار الحكم.

وخرج الحارس الجزائري غاضبا على الجميع، قبل أن يدخل لاعبو الفريقين في مناوشات.

يذكر أن المباراة انتهت بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما بعد أن تقدم لاعبو الاتفاق بنتيجة 2-0.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=931778

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com