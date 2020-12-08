بالفيديو.. مبولحي “غاضب” ولم يتجرع نتيجة مباراة فريقه أمام “النصر” !

أبدى الحارس الجزائري “رايس مبولحي” عن غضبه من حكم مباراة فريقه “الاتفاق” أمام “النصر” في الدوري السعودي.

وكان حكم المباراة قد منح ركلة جزاء لنادي النصر في الثواني الأخيرة من المباراة رغم أن الوقت الأصلي وبدل الضائع كان قد انتهى.

هذا الأمر أغضب كثيرا “رايس مبولحي” الذي لم يفهم قرار الحكم.

وخرج الحارس الجزائري غاضبا على الجميع، قبل أن يدخل لاعبو الفريقين في مناوشات.

يذكر أن المباراة انتهت بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما بعد أن تقدم لاعبو الاتفاق بنتيجة 2-0.