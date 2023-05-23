بالفيديو.. مبولحي وبودبوز يصنعان الحدث في السعودية
بقلم عزيز طالبي
صنع الثنائي الجزائري رياض بودبوز والحارس رياس وهاب مبولحي الحدث في دوري يلو من البطولة السعودية في لقطة مثيرة.
وقام رياض بودبوز بلقطة فنية رائعة رفقة زميله في الأهلي السعودي، وبثنائية رائعة، التي وجدت الحارس رايس وهاب مبولحي في حراسة المرمى، التي أنقذها بطريقة رائعة هي الأخرى.
كما تفاعل جمهور الأهلي والأخدود بطريقة استثنائية بعد متابعتهما لقطة فنية رائعة.
تفاعل جماهير #الأهلي مع فرصة و ثنائية هيثم عسيري مع رياض بودبوز.#الأهلي_القادسية#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/CnX8HrQNJw
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 23, 2023
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