بالفيديو.. مبولحي وعسلة يتألقان بأفضل التصديات في الدوري السعودي

تألق الدوليان الجزائريان، رايس وهاب مبولحي، ومليك عسلة، في الجولة الـ11 من الدوري السعودي، من خلال تصدرهما أفضل تصديات هذه الجولة.

وجاء حارس الخضر، رايس مبولحي، في المركز الأول لأفضل تصدي في هذه الجولة، بعدما أنقذ فريقه الإتفاق، من هدف محقق، وجها لوجه مع مهاجم نادي الشباب.

وحقق مليك عسلة، حارس نادي الحزم، ثاني أفضل تصدي في هذه الجولة، من خلال تصديه لتسديدة صاروخية، من مهاجم الإتحاد السعودي.

يذكر أن رايس مبولحي يحتل المركز السابع رفقة ناديه الإتفاق، في ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد مليك عسلة، رفقة ناديه الحزم في المركز الـ13.