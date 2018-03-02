بالفيديو.. مبولحي يتألق ودوخة يسقط بهدف على طريقة “ماجر”

تفوق الحارس الجزائري “رايس وهاب مبولحي” رفقة فريقه “الإتفاق” أمسية اليوم الجمعة على فريق “أُحد” بثلاثة أهداف لهدفين.

في الجولة 23 من الدوري السعودي للمُحترفين، وشارك “الرايس” في التشكيلة الأساسية للإتفاق وحمل شارة القيادة مثلما جرت عليه العادة.

لكنه تلقى هدفين لا يتحمل مسؤوليتهم في الدقيقتين ال36 وال78 سجلهما المُهاجم التونسي “السيفي”.

هذا فيما تلقى قائد “أُحد” الحارس الجزائري الأخر “عزالدين دوخة” هدف بالعقب على طريقة الأسطورة الجزائري “رابح ماجر”.

هذا وغاب عن تشكيلة “أُحد” الجزائريان المُدافع خوالد بداعي العقوبة والمُهاجم بولعويدات بسبب خيارات فنية.

ولم ينهزم “الإتي” في الدوري السعودي للمُحترفين منذ قدوم الحارس رايس وهاب مبولحي في الميركاتو الشتوي ليُغادر منطقة الهبوط.