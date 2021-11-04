بالفيديو.. مبولحي يتلقى هدفا ساذجا في الدوري السعودي

تلقى اليوم الخميس الحارس الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” هدفا ساذجا مع فريقه الإتفاق في الدوري السعودي للمُحترفين.

مواجهة الجولة ال11 انتهت بفوز التعاون على زملاء “الرايس” بثلاثية لهدف وحيد.

وعرفت المواجهة تلقي حارس الخضر لهدف بطريقة غريبة في الدقيقة ال90+3.

وشارك من جانب الإتفاق المُدافع الجزائري أيوب عبد اللاوي بديلا في الدقيقة ال75.