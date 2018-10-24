بالفيديو.. مبولحي يثني على دوخة وعسلة

أثنى الحارس الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، على مواطنيه عز الدين دوخة، وماليك عسلة، الناشطين في الدوري السعودي.

وخلال حوار له مع قناة “أم بي سي”، صرح رايس مبولحي: “الدوري السعودي يملك العديد من حراس المرمى الكبار سواء المحليين أو الأجانب”.

وبخصوص من يراهم الأفضل من بين هاؤلاء، كشف مبولحي: “في الدوري السعودي، سأقول مواطنيي عز الدين دوخة، ومليك عسلة”.

وتابع رايس مبولحي: “الدوري السعودي، يملك العديد من اللاعبين المميزين، على غرار حراس المرمى، وهذا ما يجعل منها بطولة قوية”.

يذكر أن رايس وهاب مبولحي، ينشط في نادي الإتفاق السعودي، إلى جانب مواطني، عز الدين دوخة، من نادي الرائد، ومليك عسلة من نادي الحزم.