بالفيديو.. مبولحي يخرج عن صمته :”مُهاجم الإتحاد أهان والدتي”

خرج الدولي الجزائري رايس مبولحي، عن صمته، بخصوص ما حدث له خلال المُواجهة الأخيرة من الدوري السعودي أمام إتحاد جدة.

وأوضح الحارس المُتألق، بأن اللاعب البرازيلي رومارينيو، قام بشتم والدته المُتوفية منذ سنوات، وهو الأمر الذي جعله يثور في وجهه.

وقال في تصريحات لقناة “SBC” :”رومارينيو أهان والدتي رحمها الله، وهذا أمر لا يُمكنني السكوت عليه مهما كانت الظروف”.

وواصل :”لو قام بإهانتي أنا شخصيا، لم إنفعلت بهذه الطريقة، ولكن أن يهين والدتي التي توفيت منذ سنوات فهذا لا أقبله”.

وأردف :”بعد نهاية اللقاء توجهت إليه، وكنت أنتظر منه إعتذرات ولكنه واصل الإستهزاء بي رفقة زميله، لأفقد أعصابي كُليا”.

وختم :”أنا شخص هادىء بطبعي، ولكن ما حدث جعلني أغضب كثيرا”.