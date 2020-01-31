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بالفيديو.. “مبولحي” يرتكب خطأ جسيما ومحل إنتقاد كبير في السعودية !

الرياضة
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بالفيديو.. “مبولحي” يرتكب خطأ جسيما ومحل إنتقاد كبير في السعودية !
بقلم أمير بهلول

ارتكب الحارس “رايس مبولحي” خطأ جسيما في مباراة فريقه أمام “الوحدة” في الدوري السعودي وبات محل انتقاد كبير.

“الرايس مبولحي” أخطأ في تقديره ليستغل مهاجم “الوحدة” تلك الهفوة قبل أن يرفع الكرة فوق رأس الحارس الجزائري مانحا فريقه الأفضلية في المباراة.

ولحسن حظ “مبولحي”، أن فريقه عاد في المباراة وتمكن من تحقيق الفوز بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=766044

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