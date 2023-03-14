بالفيديو.. مبولحي يرتكب خطأ فادحا ويتسبب في خسارة فريقه

إنقاد حارس المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، لهزيمة مع فريقه القادسية ضد الجبلين برسم فعاليات دوري يلو درجة الثانية السعودية.

في المواجهة التي عرفت تلقي حارس الخضر هدفين في اللقاء، الذي خسره مع فريقه لهدفين لهدف، عرفت مشاركة مهاجم الخضر كريم عريبي أساسيا في اللقاء.

كما بصم مهاجم شباب بلوزداد الأسبق، كريم عريبي، على هدف التقدم لفريقه القادسية في الدقيقة 15 من اللقاء من علامة الجزاء.

وإرتكب خلال المواجهة، الحارس مبولحي، خطأ فادحا في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ليتسبب في خسارة فريقه المواجهة.