بالفيديو.. مبولحي يصنع الحدث في “السعودية”

صنع “رايس مبولحي” حارس مرمى الاتفاق الحدث في “السعودية” أمس السبت أمام “أبها” والتي انتهتب بفوز رفقاء “الرايس” بنتيجة 4-1.

لكن ما صنع الحدث ليس تصديات “مبولحي”، بل اللقطة الغريبة التي رصدتها أعين “الكاميرا” لحظة تسجيل زملائه للهدف “الرابع”.

حيث بقي “مبولحي” جالسا على القائم لحظة تسديد زميله لضربة الجزاء، وهو ما أثار غضب جماهير “أبها” التي وصفت تصرفه بغير المقبول.