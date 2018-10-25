بالفيديو.. مبولحي يطيح بعسلة في الدوري السعودي

انتهت المواجهة التي جمعت بين نادي الإتفاق، والحزم السعودي، لصلح رفقاء رايس وهاب مبولحي، على حساب مواطنه مليك عسلة بنتيجة 1-0.

وعرفت هذه المباراة، مشاركة الدوليان الجزائريان، رايس وهاب مبولحي من جانب الإتفاق، ومليك عسلة من جانب نادي الحزم.

وتمكن رفقاء حارس المنتخب الجزائري، رايس مبولحي، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ49، أين سجل محمد الكويكبي، هدف الإتفاق في مرمى مليك عسلة.

وانتهت هذه المباراة، بنتيجة 1-0، لصالح رفقاء رايس وهاب مبولحي، ليرتقي بذلك نادي الإتفاق، للمركزالثالث برصيد 14 نقطة، بين تجمد رصيد الحزم بـ8 نقاط في المركز التاسع.