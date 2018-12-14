بالفيديو.. “مبولحي” يكسر العُقدة ويعود بقوة!

قاد الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي ناديه “الإتفاق”، لكسر سلسلة نتائجه الكارثية في الدوري السعودي، من خلال الفوز أمام “الوحدة”.

وشارك “الرايس” أساسيا كالعادة، وقدم آداءا مُحترما لأبعد الحدود، وصد الكثير من الهجمات الخطيرة، مُساهما في خطف فريقه لنقاط الإنتصار.

وظهر خريج مدرسة “مارسيليا” في أفضل أحواله، ليرد على الإنتقادات التي تعرض لها مؤخرا، وإتهامه بخلق مشاكل داخل “إتي الشرقية”.

وحمل “مبولحي، شارة القيادة مُجددا، ليتأكد بأن ما قيل عن رفض زملائه لذلك، مُجرد شائعات من وسائل الإعلام في المملكة.

يُذكر بأن “الإتفاق” لم يذق طعم الإنتصارات في ست مُباريات على التوالي، قبل أن يكسر العقدة، أمس الخميس.