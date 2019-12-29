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بالفيديو.. مبولحي يلعب بالنار ويُراوغ مُهاجما بروعة

الرياضة
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بالفيديو.. مبولحي يلعب بالنار ويُراوغ مُهاجما بروعة
بقلم إسماعيل عشاش

وقع الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، على واحدة من أبرز لقطات هذا الأسبوع في الدوري السعودي، عندما تلاعب بمُهاجم مُنافس.

وقام الرايس، باللعب بالنار، عندما راوغ نجم التعاون مانويل، بطريقة رائعة، ولكنها خطيرة، داخل منطقة الستة أمتار، يوم أمس السبت.

يُذكر بأن صاحب الـ34 عاما، قاد ناديه الإتفاق لتحقيق فوز غاية في الأهمية بهدف دون رد، ليُنهي عام 2019 بإقتدار.


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