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بالفيديو.. مبولحي يُبهر ويقود الإتفاق لحسم الداربي

الرياضة
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بالفيديو.. مبولحي يُبهر ويقود الإتفاق لحسم الداربي مبولحي
بقلم عبد النور.حواز

قاد الحارس الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” فريقه “الإتفاق” السعودي للفوز على المُضيف “القادسية” بهدفين لهدف أمسية اليوم الأربعاء.

في داربي “الرّاكة” الذي يدخل لحساب الأسبوع 16 من الدوري السعودي للمُحترفين، وشارك “الرايس” في التشكيلة الأساسية لناديه كالعادة.

مُقدما أداءا في المستوى وباصما على تصديات رائعة جعلت فريقه يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية وهو الذي لم ينهزم منذ قدوم مبولحي.

وتلقى حارس الخضر الذي حمل شارة القيادة كالعادة هدف القادسية في الدقيقة 36 من المرحلة الأولى لكنه لا يتحمل مسؤوليته.

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