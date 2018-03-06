عاجل

بالفيديو.. مبولحي يُحرج ماجر ويُحافظ على رقمه المُميز !!

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. مبولحي يُحرج ماجر ويُحافظ على رقمه المُميز !! مبولحي
بقلم عبد النور.حواز

واصل الحارس الجزائري “رايس وهاب مبولحي” تألقه المُلفت مع فريقه “الإتفاق” أمسية اليوم الثلاثاء في مواجهة الضيف “الفيصلي”.

لحساب الأسبوع ال18 من الدوري السعودي للمُحترفين التي إنتهىت على وقع التعادل السلبي.

وشارك “الرايس” في التشكيلة الأساسية وحمل شارة القيادة كما جرت العادة مُحافظا على عذرية شباكه.

وبمُباراة اليوم واصل مبولحي الحفاظ على رقمه المميز بعدم الإنهزام مع فريقه الجديد منذ إلتحاقه به في الميركاتو الشتوي.

وجاء تألق مبولحي بعد يوم فقط من تواصل إبعاده عن المنتخب الوطني بسبب عدم إستدعاءه من الناخب الوطني رابح ماجر.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital