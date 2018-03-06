بالفيديو.. مبولحي يُحرج ماجر ويُحافظ على رقمه المُميز !!

واصل الحارس الجزائري “رايس وهاب مبولحي” تألقه المُلفت مع فريقه “الإتفاق” أمسية اليوم الثلاثاء في مواجهة الضيف “الفيصلي”.

لحساب الأسبوع ال18 من الدوري السعودي للمُحترفين التي إنتهىت على وقع التعادل السلبي.

وشارك “الرايس” في التشكيلة الأساسية وحمل شارة القيادة كما جرت العادة مُحافظا على عذرية شباكه.

وبمُباراة اليوم واصل مبولحي الحفاظ على رقمه المميز بعدم الإنهزام مع فريقه الجديد منذ إلتحاقه به في الميركاتو الشتوي.

وجاء تألق مبولحي بعد يوم فقط من تواصل إبعاده عن المنتخب الوطني بسبب عدم إستدعاءه من الناخب الوطني رابح ماجر.