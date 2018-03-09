بالفيديو.. مبولحي يُسقط “الهلال” ويُشعل الدوري السعودي

فاز الحارس الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” رفقة فريقه “الإتفاق” أمسية اليوم الجمعة على الضيف “الهلال” بهدفين لهدف وحيد.

في الأسبوع ال24 من الدوري السعودي للمُحترفين، وشارك “الرايس” أساسيا وحمل شارة القيادة كالعادة مع فريقه “الإتي”.

مُقدما أداءا في المستوى وباصما على تصديات رائعة ضد هجوم مُتصدر الدوري السعودي للمُحترفين الذي يقوده الدولي المغربي “بن شرقي”.

لكنه تلقى هدف في الدقيقة ال94 عن طريق محمد الشلهوب لم يؤثر في النتيجة النهائية للمُباراة.

وبفوز الإتفاق إشتعل الدوري السعودي حيث أصبح الفارق بين الهلال المُتصدر والملاحق الأهلي نقطة واحدة قبل 3 جولات من النهاية.

وشارك مبولحي اليوم في ثامن لقاء له مع الإتفاق منذ إلتحاقه به في الميركاتو الشتوي لم يذق فيها طعم الهزيمة.